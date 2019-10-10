МИД Украины прокомментировал наступление Турции в Сирии

В Украине внимательно следят за началом военной операции вооруженными силами Турции на северо-востоке Сирии и призывают урегулировать проблемы в сфере безопасности и гуманитарного характера в международно-правовом поле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Хотим напомнить, что конфликт в Сирии продолжается не один год. Одной из главных причин невозможности положить конец страданиям народов Сирии является позиция тех стран, которые поддерживают режим Башара Асада и блокируют соответствующие решения Совета Безопасности ООН", - заявили в ведомстве.

"Мы ожидаем, что СБ ООН и его члены, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Турции, рассмотрят этот вопрос на анонсированном сегодня заседании и примут решения, которые позволят решать проблемы по безопасности и гуманитарного характера в международно-правовом поле", - добавили в МИД Украины.

Турецкая военная операция "Источник мира" против сирийских курдских ополчений, которую страна начала в среду, вызвала волну резкой критики западных союзников. ЕС призвал Анкару прекратить наступление.

Президент Эрдоган сказал, что турецкие силы ликвидировали "109 террористов" - членов курдских отрядов, которые Турция считает террористами, которые угрожают ее безопасности.

Многие страны обеспокоены тем, что наступление на курдов может способствовать возрождению сил "Исламского государства".

Эрдоган утверждает, что военная операция Турции в Сирии "гарантирует всему миру", что "Исламское государство" не сможет снова властвовать в регионе.

Совет Безопасности ООН соберется на заседание в четверг, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.