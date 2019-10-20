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В Черное море вошел корабль с подаренными США катерами для ВМС Украины

Воскресенье, 20 октября 2019, 11:01

Сухогруз Ocean Freedom с патрульными катерами, которые являются военной помощи США для Украины, вошел в Черное море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель проекта ОО "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

Судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Рано утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив.

Патрульные катера Р190 "Славянск "и Р191" Старобельск" закреплены на верхней палубе судна. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20-21 октября.

"Славянск" и "Старобельск" передали украинской стороне 27 сентября прошлого года.

С 8 июля по 10 сентября будущие экипажи кораблей прошли обучение в Балтиморе. После разгрузки в Одессе катера пройдут модернизацию, после чего их включат в состав ВМС.

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