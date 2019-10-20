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Убытки от беспорядков в Барселоне превысили 2,5 млн евро

Воскресенье, 20 октября 2019, 13:46

Власти Барселоны подсчитали, что начиная со вторника в результате протестов был нанесен ущерб на сумму более 2,5 млн евро.

Об этом сообщило агентство EFE, передает "Европейская правда".

Это лишь предварительные подсчеты властей, в результате сумма нанесенного ущерба может быть выше.

Во время беспорядков было сожжено более тысячи мусорных контейнеров. Манифестанты громили витрины магазинов и кафе, сгорело несколько автомобилей, нанесен ущерб десяткам машин правоохранительных органов.

Барселона в пятницу пережила самую страшную ночь городских беспорядков за десятилетия, когда молодые люди в масках перекрывали дороги горящими мусорными баками и бросали камни в силовиков.

По данным местных властей, 182 людей по всему региону пострадали, в том числе 152 в Барселоне. Около 17 полицейских также попали в больницы. Полиция заявила, что арестовала 54 человека в пятый день столкновений.

Напомним, Верховный суд Испании посадил в тюрьму девять каталонских лидеров сепаратистов. Через это со вторника город охватили протесты.

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