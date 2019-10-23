В Греции катер береговой охраны столкнулся с лодкой мигрантов, погиб ребенок

Трехлетний мальчик погиб и шесть человек получили ранения после того, как резиновая лодка, на котором они находились вместе с десятками беженцев и мигрантов, был случайно протаранен катером береговой охраны недалеко от греческого острова Кос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Судно береговой охраны проводило регулярное патрулирование к востоку от острова Кос, когда произошел инцидент. По данным береговой охраны, шлюпка, в которой не горел свет, после столкновения перевернулась, всех 34 пассажиры оказались в воде.

28-летний мужчина, который также упал в воду после столкновения, был найден живым в ходе продолжающейся поисково-спасательной операции на восток от острова. Спасатели сейчас ищут 26-летнего мужчину, который до сих пор числится пропавшим без вести.

Пострадавшие были доставлены в больницу города Кос. Больше никаких подробностей о состоянии их здоровья не сообщалось.

Количество беженцев и мигрантов, прибывающих в Грецию, выросло за последние несколько месяцев, и власть изо всех сил пытается справиться с переполненными лагерями мигрантов.