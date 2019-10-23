Страны-члены НАТО хотят поговорить с Зеленским о его мирных инициативах

Североатлантический совет во время визита в Украину на следующей неделе рассчитывает услышать "из первых уст" об инициативах новой власти, направленных на завершение конфликта на Донбассе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Столтенберг напомнил, что уже через несколько дней, а именно 30-31 октября, в Украину должен прибыть с визитом Североатлантический совет (САС) - послы всех государств-членов во главе с самим генсеком. "САС посетит Одессу и Киев", - отметил он.

"Один из мотивов этого визита - он состоится для того, чтобы лучше понимать (ситуацию в Украине), получить информацию из первых рук от правительства и президента Зеленского. Мы хотим обменяться мнениями о том, как НАТО может поддержать Украину и мирные усилия", - заявил генсек.

Йенс Столтенберг также заявил, что в НАТО есть консенсус относительно действий украинской власти по решению проблемы российской агрессии в Донбассе. "Мы полностью поддерживаем усилия, направленные на политическое урегулирование путем выполнения Минских договоренностей, и мы уже увидели определенный прогресс, включая обмен заключенными", - заявил он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что этот вопрос – не единственный, которому будет посвящен визит в Украину.

Как сообщала "Европейская правда", на встрече в ближайшие дни министры обороны НАТО хотят договориться об увеличении поддержки Украины.