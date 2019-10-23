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Болгария будет сотрудничать с Британией в расследовании по 39 трупам в грузовике

Среда, 23 октября 2019, 17:38

Посольство Болгарии в Лондоне сообщило, что будет сотрудничать с британскими властями по делу о 39 трупах, найденных в грузовике в Эссексе, к востоку от Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В болгарском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в настоящее время еще не подтверждено, имел ли грузовик болгарскую регистрацию.

Также до сих пор нет информации о национальностях найденных в грузовике людей.

Британская полиция предупредила, что идентификация тел займет много времени.

Грузовик, вероятно, попал в Британию через валлийский порт Холихед в субботу из Ирландии. Тела были найдены в среду в городе Грей, к востоку от Лондона.

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