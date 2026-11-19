Переговори Трампа з Путіним, саміт лідерів США-Китай-Росія у Шеньчжені, засідання "коаліції охочих" у Берліні.

Зібрали все, що відомо про переговори на дану хвилину.

Велика Британія надасть Україні понад 1000 ударних далекобійних дронів, а також разом з Норвегією профінансує бойові катери для України.

Єврокомісія надіслала у Раду ЄС звіт про виконання Молдовою проміжних вимог IBAR, а Чорногорія закрила ще два переговорні розділи у процесі вступу до ЄС.

Все важливе і цікаве за четвер, 19 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Обстріл" посольств у Києві

Внаслідок російської атаки на Київ у четвер, 19 листопада, уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ України.

Крім того, російські дрони пошкодили будівлі посольств Нідерландів і Австрії у Києві.

Австрійська міністерка закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер повідомила, що серед співробітників ніхто не постраждав.

Канцлер Австрії Крістіан Штокер "шокований" ударом РФ по Києву, внаслідок якого постраждало посольство його країни.

За даними RTL, біля посольства Нідерландів у Києві бачили три дрони.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, що 19 листопада, під час російської атаки на Київ, дрон вибухнув у неї над головою.

"Хто він? Він мій друг"

Сьогодні вранці стало відомо, що президент США Дональд Трамп провів зустріч із лідером Росії Владіміром Путіним на саміті АТЕС у Шеньчжені, яка тривала близько 40 хвилин.

Заходячи у залу, Трамп усміхнувся і сказав, вказавши на Путіна: "Хто він? Він мій друг". Опісля Трамп потиснув руку Путіну.

На тлі такого теплого спілкування президента США з правителем Росії прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав в Х: "Боже, бережи нас від таких друзів".

Старша членкиня Комітету Сенату з питань міжнародних відносин, демократка Джин Шахін заявила, що "друг" президента Трампа – це кровожерливий воєнний злочинець".

У Кремлі заявили, що Україна була головною темою зустрічі президента США і правителя Росії.

Прессекретар господаря Кремля Дмітрій Пєсков зазначив, що США і РФ не обговорювали "гуманітарну місію" в Костянтинівці.

Дональд Трамп заявив журналісту, що Путін був злий на Володимира Зеленського через атаку на Керченський міст.

Саміт Трампа, Сі і Путіна

Після переговорів президента США і правителя Росії почався тристоронній саміт з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

На першому тристоронньому саміті вони погодили спільну декларацію "про мир".

Як зазначається в документі, на зустрічі у Шеньчжені вони "висловили відданість підтримці стратегічної стабільності та міжнародної безпеки".

Китай, Росія та США, як постійні члени Ради Безпеки ООН, засвідчили готовність сприяти реформі Організації Об’єднаних Націй, щоб вона могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та виконувати свою основну місію щодо підтримання міжнародного миру та безпеки.

Сі, Трамп і Путін також погодилися збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів.

Окремо вони визнали, що принцип згоди держави та повага до імунітету державних посадових осіб мають вирішальне значення. Таким чином, вони дійшли згоди, що Міжнародний кримінальний суд та інші подібні інституції "не повинні зловживати своєю юрисдикцією".

Глави Китаю, США та Росії наголосили, що ядерну війну "не можна виграти і її не можна вести". Три країни погодилися вести діалог щодо зменшення ядерних ризиків та запобігання ядерному розповсюдженню.

Трамп заявив, що пишний прийом, який влаштував йому Китай, – це вже "велика перемога", а також розхвалив дружбу із Сі.

Виконувач обов'язків прем'єра Швеції Ульф Крістерссон заявив, що має невисокі очікування від тристоронньої зустрічі лідерів.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також переконаний, що не слід очікувати жодних значних результатів від зустрічі у Китаї.

На пресконференції після тристороннього саміту правитель Росії Владімір Путін знову поскаржився, що Росію "обдурили" обіцянками не розширювати НАТО.

А ще Путін заявив, що РФ запропонувала представникам ЄС приїхати до Москви, щоб обговорити Україну.

"Коаліція охочих": переговори, підтримка

Водночас у Берліні сьогодні лідери держав "коаліції охочих" обговорювали переговорний трек, підтримку України і посилення оборони Європи.

"Коаліція охочих" закликала Росію до енергетичного перемир’я на час зими.

Після засідання президент Володимир Зеленський повідомив, що Європа буде брати участь у перемовинах із Росією.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, своєю чергою, що у Європи "зараз є воля проводити справжні перемовини з Росією про мир".

Макрон також підкреслив, що контакти з Москвою ніколи повністю не обривали.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який також спілкувався з американськими переговірниками, припустив, що перемовини Україна-РФ-Європа-США можуть пройти в ОАЕ.

До речі, 65% поляків вважають позитивною новиною участь Польщі в переговорах щодо зупинки російсько-української війни.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що на засіданні "коаліції охочих" лідери країн поспілкувалися з президентом США. Під час розмови він поінформував їх про свої розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем та очільником Кремля Владіміром Путіним.

За його словами, Трамп висловив зауваження, які "звучали досить оптимістично".

"Однак не буду приховувати, що я досить часто чую це від президента США. Його віра в добру волю Владіміра Путіна здається непохитною, хоча поки що жодні факти її не підтверджують. Було б добре, якби рано чи пізно з’ясувалося, що Росія готова серйозно взятися за мирні переговори", – сказав він.

Видання Politico повідомило, що Дональд Трамп висловив скептицизм європейським лідерам щодо подальшої військової підтримки України.

Під час розмови, за даними посадовців, Трамп начебто висловив скептицизм щодо надання Україні подальшої допомоги від "коаліції охочих".

Спецпредставник американського президента США Джаред Кушнер заявив, що Сполученим Штатам вдалося домогтися від РФ готовності розглядати концепцію, за якою будь-яка угода про гарантії безпеки для України ґрунтуватиметься на механізмі, подібному до 5-ї статті НАТО.

Зеленський наголосив, що в України і США може бути різне бачення гарантій безпеки "як у статті 5 НАТО".

Ну а прем’єрка Данії заявила, що в жодному разі не можна погоджуватись на вимоги Путіна щодо безпеки Європи.

Дрони і бойові катери України

Велика Британія надасть Україні понад 1000 ударних далекобійних дронів.

Крім того, Британія та Норвегія профінансують бойові катери для України.

Посилення Європи

У польській Гдині затримали чоловіка за зйомку з дрона в районі порту.

Франція, Німеччина і Польща домовились про співпрацю для захисту транспортної інфраструктури.

За словами французького президента Емманюеля Макрона, через кілька тижнів у Парижі пройде зустріч за антибалістичним проєктом "Фрея".

Литва розробила план укріплення кордону з Росією.

У Швеції надали рекомендації прикордонникам, як відмовляти у в’їзді спортсменам з РФ і Білорусі.

Решта новин

Міська рада Кракова не підтримала пропозицію мера призупинити партнерство зі Львовом у відповідь на рішення Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком УПА і Романа Шухевича.

Єврокомісія надіслала у Раду ЄС звіт про виконання Молдовою проміжних вимог IBAR, а Чорногорія закрила ще два переговорні розділи у процесі вступу до ЄС.

Перед виборами в Іспанії скорочується відрив між соціалістами і консерваторами. Про те, чому іспанці планують скинути владу на виборах і як це вплине на підтримку України, читайте в статті.

Греція звинуватила Туреччину в порушенні її повітряного простору літаками та дронами.

Міжнародний суд ООН визнав, що М’янма скоїла геноцид проти своєї меншини.