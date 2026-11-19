Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что партнеры ищут нейтральные места для предстоящих четырехсторонних переговоров – среди вариантов вновь фигурируют Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом Фридрих Мерц сообщил на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих", пишет "Европейская правда".

Пока что окончательного места для переговоров в формате Украина-Россия-Европа-США нет. Но европейские партнеры готовы к переговорам с Россией, говорит Мерц.

"Это может быть, например, в ОАЭ. Там мы сможем представить нашу общую европейскую позицию. Надеюсь, что Россия тоже готова к этим переговорам в таком формате. Мы знаем, что война закончится только тогда, когда будет найдено дипломатическое решение. Но она должна закончиться при наличии надежных гарантий безопасности и таким образом, чтобы Украина сохранила свою территориальную целостность", – сказал канцлер Германии.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в четырехстороннем формате предполагается не одна, а множество встреч.

Напомним, после "Коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении, согласно которому Европа будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.

На прошлой неделе лидеры ЕС договорились, что на переговорах между Россией и Украиной континент будут представлять официальные лица из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, а также институты ЕС и НАТО.