Министр обороны: есть договоренность о полном перезапуске отношений Украины с НАТО

Министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, которое будет принято в ближайшее время.

Об этом он заявил на встрече с журналистами в конце визита в штаб-квартиру НАТО.

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практическим", - заявил министр.

Загороднюк подчеркнул, что договоренность об этом была достигнута во время визита, поэтому ее документальное оформление еще не завершено. На следующей неделе, во время визита Североатлантического совета в Украину это решение также еще не будет документально утверждаться.

"Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе", - заявил он. "Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", - добавил министр.

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По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.

"НАТО ввело подход "одна страна - один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться согласно этому подходу", - заявил он.

Министр отметил, что Годовая национальная программа (ГНП) в рамках нового подхода останется.

"ГНП остается, потому что это, по сути, является внутренним, односторонним документом. А новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что руководители военных ведомств государств-членов НАТО намерены договориться о новых программах поддержки Украины во время встречи на уровне министров обороны в Брюсселе.

НАТО оказывает практическую поддержку Украине через трастовые фонды, помощь в модернизации вооруженных сил, структур безопасности и в виде двусторонних программ помощи.