Зеленский встретился с Макроном и наградил его орденом Свободы

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля в Париже провел встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.

О результатах встречи глава государства рассказал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

По его словам, они скоординировали позиции и обсудили приоритеты перед заседанием "антибаллистической коалиции" и "коалиции решительных", а также двустороннее сотрудничество.

фото из соцсети Х Зеленского

"Отношения наших стран достигли действительно стратегического уровня, и во многом именно благодаря личным усилиям президента Макрона. Сегодня я поблагодарил Эмманюэля за помощь и поддержку на протяжении этих лет и наградил господина президента, настоящего друга Украины, орденом Свободы", – отметил Зеленский.

По словам президента, они подробно обсуждали ситуацию на фронте и потребности Украины для защиты людей от российских атак.

"Важно укреплять Украину, усиливать нашу ПВО и ускорять развитие нашей европейской антибаллистической системы. У Франции есть именно те возможности и передовые технологии, которые нужны, чтобы помочь. Будем работать над этим вместе с нашими союзниками. Спасибо, Франция, спасибо, Эмманюэль!" – написал Зеленский.

Напомним, учредителями "антибаллистической коалиции", первая встреча которой состоится 13 июля в Париже, стали десять государств: Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Швеция и Дания.

Как сообщала "Европейская правда", 13 июля в Париже на встрече стран "коалиции решительных" будут обсуждать укрепление украинской противовоздушной обороны и создание противоракетных систем.

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал встречу коалиции по производству противоракетного оружия в Европе.