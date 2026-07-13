Трамп хочет, чтобы сестра сенатора Грэма временно заняла его место в Сенате

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что рекомендовал губернатору Южной Каролины назначить сестру сенатора Линдси Грэма на место покойного законодателя после его внезапной смерти в минувшие выходные.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп написал, что рекомендовал губернатору Генри Макмастеру назначить "замечательную сестру Линдси Грэма, Дарлин, временным сенатором от великого штата Южная Каролина".

"Это было бы прекрасной данью памяти Линдси, который её очень любил!" – написал президент США.

Как отмечает CNN, Грэм был очень близок со своей сестрой, Дарлин Грэм Нордоне. Покойный сенатор стал её опекуном, когда ему было чуть за 20, после того как их родители умерли с разницей в 15 месяцев.

Согласно законодательству штата, Макмастер может назначить временного сенатора, чтобы занять место Грема, которое сейчас вакантно. В понедельник днём у Макмастера запланирована пресс-конференция, на которой он расскажет о жизни Грема и объявит о временном назначении.

Временный сенатор будет исполнять обязанности до конца срока полномочий, пока в штате будут проходить праймериз для определения кандидата от Республиканской партии, который заменит Грема в избирательном бюллетене.

Линдси Грэм скончался внезапно вечером 11 июля в возрасте 71 года. В офисе покойного сенатора-республиканца объявили, что предварительные выводы экспертизы указывают на повреждение аорты как причину его внезапной смерти.

10 июля сенатор встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил производственные мощности оборонной компании SkyFall, которая выпускает многие известные модели дронов различного назначения.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сенатора, отметив, что "Америка и мир потеряли решительного лидера".