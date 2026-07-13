Суд в Варшаве отказал в выдаче европейского ордера на арест экс-министра Зёбро

Региональный суд в Варшаве отклонил ходатайство о выдаче европейского ордера на арест экс-министра юстиции и бывшего генерального прокурора Польши Збигнева Зёбро.

Об этом заявила пресс-секретарь суда Анна Пташек, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Пташек отметила, что помимо ходатайства о выдаче европейского ордера на арест, суд также отклонил ходатайство о выдаче ордера на арест на случай, если он будет находиться в Великобритании.

Она пояснила, что решение было основано на отсутствии доказательств того, что Зёбро в настоящее время находится в ЕС или собирается туда поехать; во втором случае – по аналогии – оно было основано на отсутствии доказательств этих фактов в отношении Великобритании.

Она добавила, что эти решения являются окончательными и не подлежат обжалованию.

Как отмечается, это решение означает, что в случае возникновения подозрения или подтверждения того, что Зёбро находится на территории ЕС, прокуратура сможет подать в суд еще один запрос о выдаче европейского ордера на арест.

В сложившейся ситуации единственным способом вернуть бывшего министра в Польшу является экстрадиция из Соединенных Штатов.

Экс-министр с осени получил политическое убежище в Венгрии при правительстве Виктора Орбана – однако после смены власти в Будапеште его политическая защита оказалась под вопросом.

В апреле 2026 года группа депутатов Сейма Польши из правящей коалиции выступила с инициативой привлечения Зёбро к ответственности через механизм спецсуда для высокопоставленных чиновников.

Также отметим, что параллельно с тем, как экс-министр юстиции Польши уехал в США, 10 мая его заместитель Марчин Романовский, которого Польша объявила в розыск, "исчез" из квартиры в Будапеште, где проживал со времени выезда в Венгрию.