В Барселоне проходит "Конституционный марш" против независимости от Испании

В Барселоне в воскресенье тысячи людей вышли на марш за единство с Испанией и прекращение длительных протестов, начавшихся после осуждения каталонских сепаратистских лидеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на la Vanguardia.

Акцию организовала каталонская организация гражданского общества Societat Civil Catalana, которая выступает против отделения Каталонии от Испании и за укрепление отношений между Каталонией и остальной Испанией.

Организаторы заявили, что хотят минимизировать политическое влияние на демонстрации, но пригласили нескольких ведущих политиков, в частности, от партии "Граждане" и Народной партии.

Представители ультраправой партии Vox также заявили, что примут участие в марше.

В субботу в Барселоне сотни тысяч людей вышли на манифестацию в поддержку осужденных в Испании лидеров каталонского движения за независимость. По данным местной полиции, в акции приняли участие около 350 000 участников.

К вечеру протесты в Барселоне закончились столкновениями группы демонстрантов с полицией. Шесть человек были госпитализированы, пострадали 26 правоохранителей.

