В порту греческого острова загорелись два судна, туристов эвакуировали

В четверг в главном порту греческого острова Паксос загорелись катамаран и деревянная лодка, что вызвало масштабную реакцию пожарных и береговой охраны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

По предварительным данным, на борту одного из судов находились туристы, когда вспыхнул пожар. Все пассажиры были благополучно эвакуированы, и о пострадавших пока не сообщается.

По словам властей, сотрудники береговой охраны работали на месте происшествия, чтобы предотвратить распространение огня и обеспечить безопасность в районе порта.

На снимках с места происшествия виден густой дым, поднимающийся над портом, пока спасательные службы пытаются обуздать огонь. Инцидент вызвал перебои в работе порта, который является ключевым пунктом въезда для посетителей популярного туристического острова.

Власти сообщили, что оба судна полностью уничтожены. После завершения тушения пожара будет начато расследование, чтобы выяснить, как произошел пожар.

В ноябре прошлого года три яхты затонули на стоянке возле греческого порта Пирей после того, как одна из них загорелась.

Поздний ночной пожар на пристани для яхт Zea Marina в греческом порту Пирей в 2024 году также привел к уничтожению трех судов.

До этого в крупном пожаре, вспыхнувшем на пристани хорватского городка Медулин, сгорели 22 судна.