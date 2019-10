Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации первого заместителя лидера исламистов Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский лидер написал в Twitter.

"Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Скорее всего, он бы занял высшую должность. Теперь он также мертв!"– написал Трамп.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!