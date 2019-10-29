Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации первого заместителя лидера исламистов Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский лидер написал в Twitter.

"Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Скорее всего, он бы занял высшую должность. Теперь он также мертв!"– написал Трамп.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

По данным СМИ, выследить главаря террористического помог один из его главных помощников.

Как сообщалось, возглавляемые курдами Демократические силы Сирии (SDF) заявили, что их шпион похитил нижнее белье аль-Багдади, перед тем, как его убили.