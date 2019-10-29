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Трамп заявил о ликвидации первого заместителя аль-Багдади

Вторник, 29 октября 2019, 15:52

Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации первого заместителя лидера исламистов Абу Бакр аль-Багдади.

Как сообщает "Европейская правда", об этом американский лидер написал в Twitter.

"Только что подтверждено, что заместитель номер один Абу Бакра аль-Багдади уничтожен американскими военными. Скорее всего, он бы занял высшую должность. Теперь он также мертв!"– написал Трамп.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

По данным СМИ, выследить главаря террористического помог один из его главных помощников.

Как сообщалось, возглавляемые курдами Демократические силы Сирии (SDF) заявили, что их шпион похитил нижнее белье аль-Багдади, перед тем, как его убили.

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