Трамп заявив про ліквідацію першого заступника аль-Багдаді

Президент США Дональд Трамп повідомив про ліквідацію першого заступника лідера ісламістів Абу Бакра аль-Багдаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський лідер написав у Twitter.

"Тільки що підтверджено, що заступник номер один Абу Бакра аль-Багдаді знищений американськими військовими. Швидше за все, він би зайняв найвищу посаду. Тепер він також мертвий!" – написав Трамп.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!