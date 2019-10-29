Трамп заявив про ліквідацію першого заступника аль-Багдаді

Президент США Дональд Трамп повідомив про ліквідацію першого заступника лідера ісламістів Абу Бакра аль-Багдаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський лідер написав у Twitter.

"Тільки що підтверджено, що заступник номер один Абу Бакра аль-Багдаді знищений американськими військовими. Швидше за все, він би зайняв найвищу посаду. Тепер він також мертвий!" – написав Трамп.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

Нагадаємо, 27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив загибель лідера терористичного угрупування "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді.

За даними ЗМІ, вистежити терористичного ватажка допоміг один з його головних помічників.

Як повідомлялося, очолювані курдами Демократичні сили Сирії (SDF) заявили, що їхній шпигун викрав спідню білизну аль-Багдаді, перед тим, як його було вбито.