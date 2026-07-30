Совет ЕС утвердил обновленный план реформ Украины для выделения 8,3 млрд евро

В четверг, 30 июля, Совет ЕС одобрил изменения в механизме поддержки Украины Ukraine Facility и связанном с ним "Плане Украины" (Ukraine Plan), который определяет реформы, необходимые для получения финансирования.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Совете ЕС.

"План Украины" определяет "дорожную карту" реформ, которые Украина должна провести для получения средств в рамках механизма Ukraine Facility.

Изменения предусматривают дополнительное финансирование в размере 8,3 млрд евро на 2026 год, которое будет предоставляться в виде кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan), о котором в феврале этого года договорились Европейский парламент и Совет.

Согласно предложению Еврокомиссии, доработанный "План Украины" предусматривает дополнительные шаги по реформированию, в частности в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией.

Механизм Ukraine Facility начал действовать 1 марта 2024 года и обеспечивает более 50 млрд евро стабильного финансирования в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 год.

Обновленный "План Украины" был в принципе одобрен послами ЕС на прошлой неделе. Правительство Украины одобрило согласованные с Еврокомиссией изменения в план 11 июня.

С новым планом ЕС устанавливает более строгие условия в отношении реформ для получения Украиной макрофинансовых траншей.

Подробнее – в материале Больше денег в обмен на реформы. Какие требования добавил ЕС в программу финансирования Украины.