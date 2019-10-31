Нет оснований для заявлений Верховной рады по НАТО - Яременко

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко считает, что Верховная рада не имеет оснований принимать заявление о НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Яременко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, депутаты от фракции "Европейская солидарность" внесли на рассмотрение Комитета проект заявления Верховной Рады относительно НАТО, но по состоянию на сегодняшнее утро текста проекта на сайте парламента нет.

Яременко отметил, что в проекте заявления нет ничего по сути процесса интеграции в НАТО. Не упомянуты никакие требования относительно законов или решений в сфере безопасности и обороны (как, например, принятие законов о СБУ, разведке и т.п.), на которых настаивает НАТО.

"Проект заявления - сугубо схоластический документ, который содержит и откровенные неуклюжести, как упоминание об " установленной Конституцией Украины" безальтернативности вступления Украины в НАТО (хотя членство в НАТО действительно утверждено в Конституции, но слова "безальтернативность" в Конституции нет, а для заявлений ВРУ такие детали имеют значение)", - написал он.

Яременко добавил, что согласно регламенту проект заявления будет рассмотрен на следующем заседании Комитета 13 ноября.

Как известно, в Украине с двухдневным визитом находится Североатлантический совет НАТО. Вчера послы стран и генсек посетили Одессу, а сегодня проведут встречи в Киеве.

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