Министр энергетики США опроверг давление на Украину по руководству "Нафтогаза"

Министр энергетики США Рик Перри опроверг сообщения о том, что он давил на Украину с целью ввести определенных людей в состав правления "Нафтогаза", заявив, что он лишь рекомендовал некоторые фигуры по просьбе украинского правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По информации Associated Press, Перри подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к увольнению членов правления газовой компании, а затем представил список советников.

"То, что история AP фактически сказала, что мы сказали: "Вы поставите этих людей туда" - просто не соответствует действительности. Я имею в виду, что это была полностью выдуманная история, это лучшее, что я могу сказать", - сказал Перри на пресс-конференции в Вильнюсе в понедельник.

"Мы давали рекомендации по просьбе украинского правительства, и будем продолжать", - добавил он.

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Также, по данным СМИ, Трамп заявил республиканцам Палаты о том, что позвонил Зеленскому 25 июля исключительно по просьбе Перри. "Единственная причина, почему я позвонил, это потому, что Рик попросил меня. Что-то о заводе СПГ", - сказал один источник Axios, вспоминая комментарии президента.

Перри заявил, что он призвал президента США Дональда Трампа поговорить с Зеленским, чтобы создать доверие среди американских чиновников о том, что Киев принимает меры для борьбы с коррупцией и повышения прозрачности.

"Абсолютно, я несколько раз просил президента: "Господин президент, мы думаем, что в интересах США и Украины то, чтобы вы и президент Украины провели разговор, и вы обсудили варианты, которые есть", - сказал Перри в Вильнюсе.

Во время звонка в июле Трамп давил Зеленского по расследованию против бывшего вице-президента США и нынешнего кандидата в президенты Джо Байдена и его сына Хантера, согласно транскрипции звонка, обнародованной администрацией Трампа.