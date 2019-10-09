Brexit: ЕС готов сделать Британии серьезную уступку – СМИ

Европейский Союз готов на "большую уступку" по соглашению о Brexit, предложив механизм для североирландского парламента, который позволяет ему оставить так называемый новый backstop через несколько лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Переговоры с ЕС по соглашению о выходе Великобритании зашли в тупик из-за backstop, специального механизма для предотвращения возвращения к жесткой границе между британской провинцией Северная Ирландия и членом ЕС Ирландией.

Премьер Британии Борис Джонсон резко выступает против backstop и предлагает заменить его планом, по которому Северная Ирландия остается под правилами ЕС, таможенные проверки проводятся далеко от границы, а ассамблея Северной Ирландии, Стормонт, будет иметь право голоса по продлению такого режима.

Но Брюссель опасается, что передача Северной Ирландии "права согласия" даст союзникам Джонсона, Демократической юнионистской партии, право вето.

Новая идея, как сообщает Times, будет представлять модифицированную версию принципа "права согласия".

По данным дипломатических источников, европейские правительства готовы признать односторонний отзыв договора Стормонтом через некоторое время. В частности, обсуждается 2025 год.

Как сообщалось, депутаты парламента Великобритании проведут специальное субботнее заседание 19 октября сразу после саммита ЕС, на котором решится судьба Brexit.