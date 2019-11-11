Совет ЕС утвердил механизм санкций против Турции за бурение на шельфе Кипра

Совет ЕС утвердил рамки ограничительных мер на несанкционированную буровую деятельность Турции в Восточном Средиземноморье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

Договоренность позволит накладывать санкции на лиц или организации, ответственные за несанкционированную буровую деятельность по добыче углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Санкции будут включать запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридических лиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено делать финансовые переводы указанным в списке людям и организациям.

"Сегодняшнее решение является прямым продолжением выводов Совета от 14 октября 2019 года, которые были одобрены Европейским советом 17-18 октября 2019 года, когда ЕС подтвердил свою полную солидарность с Кипром относительно уважения его суверенитета и суверенных прав в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

В своих выводах от 15 июля 2019 года Совет выразил сожаление тем фактом, что, несмотря на неоднократные призывы прекратить незаконную деятельность в Восточном Средиземноморье, Турция продолжала буровые работы в территориальных водах Кипра.

Тогда Совет решил приостановить переговоры о Всеобъемлющем соглашении о воздушном транспорте и согласился не проводить Совет ассоциации и дальнейшие встречи на высоком уровне в рамках диалога ЕС-Турция.

Также было одобрено предложение Еврокомиссии сократить объем помощи Турции до 2020 года, а Европейскому инвестиционному банку предложено пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции.