СМИ: Лондон и Берлин указали контрразведке Австрии на угрозу "Касперского"

Федеральное ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT) - контрразведка Австрии - до сих пор использует на своих компьютерах антивирусное программное обеспечение российской компании "Лаборатория Касперского", что несет "чрезвычайно высокую угрозу шпионажа".

К такому выводу пришли сотрудники британской контрразведки (MI5) и немецкого Федерального ведомства по охране конституции (BfV), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Представители обоих ведомств изучили ситуацию с обеспечением безопасности в структурах BVT. Анализ провели по заказу Бернского клуба - неформальной организации для обмена разведданными между спецслужбами 28 государств ЕС, Норвегии и Швейцарии. Соответствующее распоряжение появилось в начале года.

В ходе экспертизы специалисты выявили ряд серьезных угроз безопасности, говорится в материале. Так, уровень защиты информации в IT-системах австрийского ведомства не был поднят до "конфиденциальной или даже выше", что необходимо для обработки и хранения соответствующих данных, говорится в докладе.

К тому же все программное обеспечение BVT имело выход в интернет, что повышало риск попадания секретных документов в руки террористов. Как следует из отчета, хакеры теоретически могли через найденные лазейки проникнуть даже во внутреннюю IT-сеть Бернского клуба - "Посейдон".

Также в отдельные помещения с режимом повышенной секретности в штаб-квартире BVT в Вене допускались сотрудники с мобильными телефонами и лэптопами, что фактически давало возможность злоумышленникам незаконно делать снимки или скриншоты важных документов.

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В прошлом году стало известно, что США ограничили обмен некоторой чувствительной информацией с МВД Австрии из-за пророссийской позиции "Австрийской партии свободы" (FPO), членом которой в то время был глава ведомства Герберт Кикль.

В апреле австрийский депутат Петер Пильц заявил, что британские и нидерландские разведывательные службы значительно ограничили объем информации, которой они делятся с Веной, прежде всего из-за связи между правящей "Партией свободы" и Россией.

Петер Гридлинг, председатель австрийской спецслужбы BVT, также сообщал, что Вену в определенной степени изолировали в Бернском клубе - форуме, где руководители европейской разведки делятся информацией.

По его словам, финская разведывательная служба попросила у всех своих союзников, кроме Австрии, помощи в выявлении российских шпионов.