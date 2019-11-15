В Польше угрожают судом в случае защиты "Северного потока-2" Германией

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG предупреждает, что может прибегнуть к юридическим шагам, если Германия не учтет интересов Польши при имплементации газовой директивы ЕС по "Северному потоку-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BiznesAlert.

Немецкий парламент на днях со второй попытки принял энергетическое законодательство, касающееся газопровода "Северный поток-2".

В украинском правительстве уверены, что решение Германии не дает зеленый свет для "Северного потока-2", потому что из обновленного газового законодательства убрали проблемные нормы, которые давали Германии вывести из-под его действия газопровод.

"Похоже, благодаря содержанию третьего абзаца седьмого статьи, мы на безопасной стороне. Было условие (в газовой директиве ЕС. - Ред.), что перед тем, как любое послабление будет предоставлено "Северному потоку-2", регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран", - сказал Петр Возняк, президент PGNiG.

Если Германия будет придерживаться этого положения, то "мы чувствуем себя в безопасности", отметил он.

"В случае с OPAL отсутствие такого анализа вызвало четкий ответ с нашей стороны", - напомнил Возняк.

"Если, по нашему мнению, будет пропущен глубокий анализ влияния на рынок и безопасность соседних стран, мы оставляем за собой право принять соответствующие правовые меры", - подытожил Возняк.

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