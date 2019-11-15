У Польщі погрожують судом в разі захисту "Північного потоку-2" Німеччиною

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG попереджає, що може вжити юридичних кроків щодо, якщо Німеччина не врахує інтересів Польщі при імплементації газової директиви ЄС щодо "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BiznesAlert.

Німецький парламент днями з другої спроби ухвалив енергетичне законодавство, яке стосується газопроводу "Північний потік-2".

В українському уряді переконані, що рішення Німеччини не дає зеленого світла для "Північного потоку-2", тому що з оновленого газового законодавства прибрали проблемні норми, які давали Німеччині можливість вивести з-під його дії газопровід.

"Схоже, завдяки змісту третього абзацу сьомої статті, ми на безпечній стороні. Існувало застереження (у газовій директиві ЄС - ред.), що перед тим, як будь-яке послаблення буде надано "Північному потоку-2", регулятор повинен врахувати безпеку постачань та вплив на конкурентоспроможність ринку сусідніх країн", - сказав Пьотр Возняк, президент PGNiG.

Якщо Німеччина дотримуватиметься цього положення, то "ми почуваємося в безпеці", зазначив він.

"У випадку з OPAL відсутність такого аналізу викликала чітку відповідь з нашого боку", - нагадав Возняк.

"Якщо, на нашу думку, буде пропущений глибокий аналіз впливу на ринок та безпеку сусідніх країн, ми залишаємо за собою право вжити відповідних правових заходів", - підсумував Возняк.

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