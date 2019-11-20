Генсек НАТО призвал поддерживать Украину и сохранить единую позицию по РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников обязательно сохранить единство позиций по России и продолжать оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"Я призываю их делать больше, потому что мы солидарны с Украиной, и для нас крайне важно не признавать незаконную аннексию Крыма, помогать украинцам модернизировать их армию, их оборонительные институты и продолжать нашу поддержку", - сказал Столтенберг.

Он отказался комментировать ситуацию вокруг импичмента Дональда Трампа в США и то, что один из союзников по НАТО пытался использовать двустороннюю военную помощь Украине для внутренней политической цели.

"Если я начну отвечать на это, я стану частью внутренней политической дискуссии, и это не то, что я буду делать. Моя главная ответственность - это гарантировать, что альянс остается единым и продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине", - сказал Столтенберг.

По его словам, министры сегодня рассмотрели реализацию пакета мер по безопасности на Черном море, принятых в апреле.

"Недавние визиты Североатлантического совета в Грузию и Украину стали хорошей возможностью увидеть этот пакет в действии. Постоянные военно-морские группы НАТО проводят учения с грузинскими и украинскими кораблями, улучшая нашу способность работать вместе", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что пакет мер включает подготовку морских сил и береговой охраны, визиты в порты и учения, а также обмен информацией.

"И союзники также продолжают регулярное патрулирование и миссию воздушной полиции НАТО в Черноморском регионе", - сказал генсек.