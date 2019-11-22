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Болгария отменит мораторий на продажу земли гражданам ЕС

Пятница, 22 ноября 2019, 13:14

С 2020 года граждане ЕС смогут приобрести землю сельскохозяйственного назначения в Болгарии.

Об этом заявила министр сельского хозяйства страны Десислава Танева, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News.bg.

Отмена моратория на продажу земли иностранцам вступит в силу с января 2020 года после внесения изменений в закон о сельскохозяйственных землях.

Документ обнародован в начале ноября для общественного обсуждения.

Перед тем, к концу 2019 года, власти должны составить акт о совершенствовании регулирования рынка земли.

Танева признала, что сейчас в Болгарии иностранцы покупают землю в обход правил, через регистрацию местного юридического лица.

Напомним, 13 ноября Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект № 2178-10 о введении рынка земли.

Согласно заявлениям фракции "Слуга народа", между первым и вторым чтением будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы решат, давать ли иностранцам разрешение покупать землю.

Проектом закона предлагается открыть рынок земли 1 октября 2020 года.

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