Помощник президента Литвы Дейвидас Матулёнис отверг новую российскую угрозу странам НАТО, касающуюся Калининградской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал 15min.lt.

Помощник президента Литвы подчеркнул, что "с самого начала своей агрессии против Украины Россия пытается расколоть наше единство и заставить нас прекратить поддержку Украины".

"Мы проинформированы о новых российских угрозах, которые являются абсолютно безосновательными и рассматриваются как средство психологического давления", – заявил Матулёнис.

"Мы решительно осуждаем любые угрозы применения силы и эскалацию риторики. Усилия России, направленные на то, чтобы заставить нас прекратить или каким-либо образом ограничить военную поддержку Украины, были, есть и будут тщетными. Литва и в дальнейшем будет полностью и решительно поддерживать Украину", – добавил он.

Он подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом и не представляет угрозы ни для России, ни для какой-либо другой страны, а Литва последовательно соблюдает свои обязательства по транзиту в Калининградскую область.

Матулёнис высказался после того, как российское посольство в Бельгии объявило, что Москва якобы готова применить весь свой арсенал оружия, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны.

"Мы глубоко обеспокоены провокационными заявлениями и действиями руководства Североатлантического альянса и государств-членов НАТО в отношении Калининградской области, которая является неотъемлемой частью Российской Федерации", – говорится в заявлении российского посольства.

"Мы подчеркнули, что Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся арсенал вооружений для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части нашей страны", – заявило посольство России в Бельгии.

НАТО подтвердило LRT.lt, что получило от посольства России в Бельгии "неофициальный документ" (non-paper) с предостережением в отношении Калининградской области.

"Мы решительно осуждаем угрозы применения силы, в частности любую безответственную риторику в отношении ядерного оружия. Мы призываем Россию прекратить свою безосновательную войну против Украины", – заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт.

Это уже не первый раз в этом году, когда московская пропаганда обвиняет НАТО или страны Альянса в планах блокады или оккупации Калининградской области.

Как сообщалось, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области РФ.

Стоит отметить, что в конце августа в Польшу прибыли 28 танков K2 южнокорейского производства, которые будут развернуты вблизи границы с Калининградской областью России.