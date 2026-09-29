ЕС выделил почти 1 млн евро на обучение спасателей, в том числе из Украины

С 28 сентября по 2 октября пройдут масштабные учения ЕС по гражданской защите, в которых примут участие 235 представителей служб экстренной помощи из Австрии, Чехии, Эстонии, Франции, Румынии и Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Учения, известные под названием Crossflood, организованы в рамках механизма гражданской защиты ЕС и проводятся в жудеце Сучава, Румыния. ЕС выделил почти 1 млн евро для покрытия 90% их расходов.

Регулярные учения ЕС являются одной из мер, предусмотренных стратегией Евросоюза по вопросам готовности Европы к сложным кризисам, в частности к наводнениям.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия выделяет 325 млн евро на поддержку создания и внедрения пяти европейских оборонных проектов общего интереса (EDPCI), в четырёх из которых участвует Украина.

Также Европейский Союз выделяет ещё 500 тысяч евро на помощь Непалу после катастрофического наводнения, в результате которого погибли почти 1300 человек, а ещё тысячи числятся пропавшими без вести.