Министру обороны Литвы пришлось оправдываться из-за расходов на корпоратив

Министр обороны Литвы Робертас Каунас оказался в эпицентре скандала после обнародования информации о вечеринке для сотрудников оборонного ведомства, которая обошлась в 48 тысяч евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр написал в своём Facebook.

На фоне общественного резонанса в стране Каунас извинился за сложившуюся ситуацию и пообещал создать новую систему мотивации сотрудников и укрепления коллектива.

"Хотя… мероприятие было организовано для сотрудников Минобороны с целью укрепления коллектива, мотивации людей и сплочения команды, оно, тем не менее, вызвало беспокойство общественности. Были ли выбранный формат, время проведения и сумма, потраченная на мероприятие, уместными с учетом текущей геополитической ситуации? Я считаю, что нет. Поэтому я искренне приношу извинения тем, кого эта ситуация возмутила, разочаровала, встревожила или заставила усомниться", – отметил министр.

По словам Каунаса, он договорился с председателем профсоюза Министерства обороны о разработке четкой, прозрачной и понятной для всех системы мотивации сотрудников.

"Она должна соответствовать современным реалиям, принципам рационального использования средств и не вызывать обоснованных сомнений в обществе", – написал министр.

Каунас также отметил, что видит в сфере канцелярии и администрирования Минобороны "проблемы, требующие не единичных исправлений, а системного пересмотра".

"Этому я уделю своё личное внимание и время", – заявил он.

Каунас подчеркнул, что "очень серьезно относится" ко всем реакциям на мероприятие Минобороны.

Как сообщает LRT, о вечеринке Министерства обороны стоимостью почти 48 тысяч евро в минувшую среду сообщили новостной портал Lrytas и программа "Репортер" телеканала Lietuvos rytas.

На прошлой неделе Каунас, реагируя на появившуюся в СМИ информацию, сказал, что это обычная практика в любой организации, но пообещал учесть стоимость и обстоятельства организации мероприятия.

Президент Гитанас Науседа заявил, что ждет от министра извинений. По словам главы государства, эта история дискредитирует финансирование национальной обороны, поскольку теперь каждый раз, когда придется "бороться за бюджетные средства на оборону, эта история будет всплывать" и станет "постоянным упреком".

В свою очередь премьер-министр Миндаугас Синкявичюс отметил, что Каунас сначала не совсем удачно прокомментировал ситуацию. Премьер заверил, что его доверие к Каунасу из-за этой ситуации не пошатнулось.

Напомним, в октябре 2025 года дочь шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона устроила частную вечеринку на территории Харпсунда – загородной резиденции главы правительства Швеции, что вызвало критику со стороны оппозиции.

А в декабре 2024 года двоюродную сестру азербайджанского президента Ильхама Алиева, диджейку Иззат Ханим Джавадову, задержали в пригороде Афин на вечеринке по подозрению в распространении наркотиков.