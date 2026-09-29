СМИ: в ЕС призвут Украину ускорить реформы, чтобы получить финансирование

Лидеры ЕС планируют призвать Украину ускорить работу над внутренними реформами, которые позволят получить финансовую поддержку на сумму в миллиарды евро, предусмотренную на 2026 год.

Об этом сообщает Rapporteur со ссылкой на закрытые документы Евросовета, пишет "Европейская правда".

В тексте документа, полученного изданием, содержится призыв ко "всем участникам, в частности Украине, активизировать усилия для обеспечения выплаты" кредита на поддержку Украины в размере 90 млрд евро и средств в рамках Ukraine Facility на 2026 год.

На данный момент из 45 млрд евро, выделенных на этот год в рамках кредита, было выплачено лишь 14,9 млрд евро, отчасти из-за того, что украинский парламент не принял антикоррупционные и налоговые реформы, которых требовал Брюссель.

Главы государств и правительств встретятся 15 и 16 октября для обсуждения вопросов, касающихся Украины, обороны, миграции и следующего долгосрочного бюджета ЕС.

В понедельник министр финансов Украины Сергей Марченко, судя по всему, отклонил требование Брюсселя о внедрении Киевом налоговых реформ, связанных с кредитом, аргументируя это тем, что украинские предприятия и граждане уже страдают от все более жестоких ударов дронов и ракет со стороны России и разрушительной для экономики морской блокады Черного моря со стороны Москвы.

"Честно говоря, я не уверен, что сейчас самое время обкладывать украинцев дополнительными налогами", – сказал Марченко на мероприятии, организованном Европейским политическим центром, брюссельским аналитическим центром.

Согласно внутреннему информационному документу издания, Брюссель определил несколько реформ как находящиеся "под угрозой" из-за того, что украинский парламент не принял их.

Сюда входят закон об отмене налоговых льгот для импортируемых посылок и закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы.

Во вторник, 29 сентября, в Брюсселе Марченко обсудит потребности Украины в финансировании на заседании Ukraine Donor Platform, которая координирует международное финансирование Киева. Мероприятие будет проводить комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Напомним, очевидцы сообщали, что встреча президента Владимира Зеленского и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Йорке, где проходила сессия Генеральной ассамблеи ООН, прошла в напряженной обстановке. В частности, Украина была возмущена тем, что ЕС согласился отменить санкции против двух российских олигархов в рамках соглашения о продлении санкций.

Недавно в ЕС предупредили: для получения дальнейших финансовых выплат от Европейского Союза Украина должна продолжать осуществлять и внедрять соответствующие реформы.