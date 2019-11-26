В Польше за контракты с РФ арестовали газовых менеджеров, им инкриминируют миллиардный ущерб

В Польше задержаны трое бывших членов правления компании EuRoPol GAZ, которых обвиняют в заключении невыгодных контрактов на поставку российского газа и "астрономических убытках" компании.

Как пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщила генеральная прокуратура страны.

Согласно сообщению, региональная прокуратура в Лодзи ведет подготовительное производство по газовым соглашениям, заключенным с Российской Федерацией.

Во вторник по требованию прокуратуры задержали бывших членов правления компании EuRoPol GAZ - Михала Ш., Здислава И. и Мирослава Д., которые входили в состав правления с 20 января 2010 до 31 декабря 2010 года.

Их обвиняют в причинении "значительного ущерба EuRoPol GAZ путем злоупотребления предоставленными полномочиями или невыполнения обязанностей". Им грозит до 10 лет лишения свободы.

EuRoPol GAZ является собственником польской части транзитного газопровода Ямал-Европа. Она была создана для предоставления услуг по транспортировке природного газа через Польшу. В состав компании входили представители Польши и России, причем полякам и россиянам принадлежало по 48% акций, а 4% - компании Gas Trading S.A.

Как заявили в прокуратуре, дело касается заключения межправительственного соглашения в январе 2010 года, невыгодного для Польши и противоречащего законодательству ЕС о поставках российского газа в Польшу.

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По этому контракту польская сторона обязалась отказаться от иска против "Газпром экспорта", направленного в Международный коммерческий арбитражный суд при промышленной палате Российской Федерации в Москве. В иске польская сторона требовала оплаты услуг по транспортировке газа через Польшу в 2007 году.

Кроме того, Польша заверила "Газпром" во всех обязательствах по транспортировке газа в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2009 года. Соглашение содержало совместное заявление EuRoPol GAZ и Gazprom Export об отсутствии взаимных претензий за период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2009 года.

Прокуратура утверждает, что своими действиями задержанные привели к материальному ущербу компании EuRoPol GAZ на общую сумму более 848 млн злотых.