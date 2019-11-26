Молдова договаривается о кредите от РФ и может приостановить сотрудничество с МВФ – премьер

Новый премьер-министр Молдовы во вторник заявил о возможности "паузы" в сотрудничестве с Международным валютным фондом. За день до этого он заявил, что Кишинев ведет переговоры с Россией о кредите на сумму 500 млн долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Слова и действия Иона Кику, в частности поездка в Москву на прошлой неделе, свидетельствуют о вероятном откате Молдовы обратно к России.

Социалистическое правительство меньшинства Кику хочет повысить пенсии и зарплаты до президентских выборов в следующем году.

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"Мы рассматриваем любое сотрудничество с внешними партнерами через призму национальных интересов Молдовы. Мы стремимся инвестировать значительное количество денег в социальную сферу", - сказал Кику на телеканале N4.

"Если МВФ проявит гибкость, мы продолжим сотрудничать с ним. Если такой гибкости нет, то мы не исключаем возможности паузы в нашем сотрудничестве", - сказал он.

Молдова уже получила 157 из 182 миллионов долларов в рамках трехлетней программы МВФ, которая заканчивается в 2020 году.

Подробнее о ситуации в Молдове читайте в статье: "Разворот Молдовы: какие последствия будет иметь отставка проевропейского правительства".