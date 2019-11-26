Премьер Эстонии пообещал Зеленскому сохранить санкции против РФ

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что санкции против РФ не снимут до выполнения ею минских договоренностей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Эстония поддерживает усилия Украины по восстановлению своей территориальной целостности и выступает за четкое урегулирование конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма", - заявил Ратас.

"Санкции против России продлятся до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения. Мы также будем поддерживать Украину в ее стремлении на пути к Европейскому союзу и НАТО и будем поддерживать ее через Восточное партнерство и сотрудничество по развитию", – сказал он.

Ратас и Зеленский также говорили о сотрудничестве между двумя странами.

"Мы всегда готовы поделиться опытом по проведению различных реформ, например, в сфере электронных услуг, где сотрудничество ведется уже очень тесно, а также в сфере образования, где Украина является важной страной-партнером для нас. Украинские студенты очень приветствуются в Эстонии, и мы можем поделиться своими знаниями и умениями в построении и развитии системы образования ", - сказал премьер-министр Эстонии.