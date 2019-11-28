Под парламентом Грузии произошли задержания и столкновения с полицией

На фоне задержаний и столкновений с полицией продолжается 28 ноября очередная акция протеста у парламента Грузии в центре Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Лидеры оппозиции, студенты и активисты различных общественных движений собрались перед началом заседания законодательного органа, чтобы коридором позора встретить депутатов партии власти "Грузинская мечта".

К началу акции к правительственному кварталу стянули большое количество полицейских сил. Сотрудники МВД перекрыли улицу Читадзе металлическими заборами, чтобы демонстранты не смогли подойти к входам в парламент.

Скандируя "позор" и "рабы", участники акции обходными путями пытались приблизиться к любому из трех входов.

Ситуация обострилась, когда активисты баллончиками с краской начали писать на стене парламента свои слоганы. Полиция пыталась помешать им. Во время стычки были задержаны трое участников протеста.

Активисты общественного движения "Габеде" символически пересекли долларовую границу с изображением лидера "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили

После этого демонстранты решили подойти к канцелярии правительства, расположенной в километре от парламента. Там проходит заседание кабинета министров.

Протесты начались в Грузии две недели назад после того, как депутаты партии "Грузинская мечта" не проголосовали за поправки к конституции, предусматривающие избирательную реформу. Теперь оппозиция требует отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе, переход на которую как раз и не поддержала партия власти.

Уже дважды МВД применяло спецназ и водометы для того, чтобы оттеснить протестующих от входов в парламент - 18 и 25 ноября. В целом во время разгона акций в административном порядке задержали более 60 участников протеста.