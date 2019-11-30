Литва: Apple не следует манипулировать с Крымом ради экономической выгоды

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс напомнил американской компании Apple, что Крым - это не "спорная территория", и призвал не манипулировать с целью получения экономической выгоды.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

Ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и для российских пользователей в своих приложениях стала обозначать Крым частью России.

Реагируя на международную критику, Apple заявила, что решила пересмотреть свою политику в отношении обозначения "спорных территорий" и может внести изменения в будущем.

"В ситуации с Крымом нет "спорных границ", Apple. Есть только клочок земли, который оккупирует Россия, пренебрегая любыми принципами международного права, - и этот клочок земли принадлежит Украине", - подчеркнул Линкявичюс.

"Языком международного права не следует манипулировать ради получения экономической выгоды", - добавил министр.

Отметим, Apple Maps и Weather не показывают принадлежность Крыма к любой стране, если просматривать их за пределами России.