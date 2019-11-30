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Литва: Apple не слід маніпулювати з Кримом заради економічної вигоди

Субота, 30 листопада 2019, 17:02

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс нагадав американській компанії Apple, що Крим - це не "спірна територія", і закликав не маніпулювати з метою отримання економічної вигоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

Раніше стало відомо, що компанія Apple відреагувала на російські вимоги і для російських користувачів у своїх додатках стала позначати Крим частиною Росії.

Реагуючи на міжнародну критику, Apple заявила, що вирішила переглянути свою політику щодо позначення "спірних територій" і може внести зміни в майбутньому.

"У ситуації з Кримом немає "спірних кордонів", Apple. Є лише клаптик землі, який окуповує Росія, нехтуючи будь-якими принципами міжнародного права, - і цей клаптик землі належить Україні", - підкреслив міністр.

"Мовою міжнародного права не слід маніпулювати для отримання економічної вигоди", - додав Лінкявічюс.

Зазначимо, Apple Maps і Weather не показують приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати їх за межами Росії.

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