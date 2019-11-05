Политический кризис в Бельгии: провал коалиционных переговоров, правительства нет 163 дня

В Бельгии представители двух крупнейших партий официально сообщили, что они не пришли к соглашению о формировании правительственной коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В начале октября франкоязычная социалистическая партия PS и фламандская националистическая партия N-VA начали очередной раунд переговоров о формировании нового правительства.

После месяца переговоров они официально сообщили королю Филиппу о невозможности создания коалиции, а представители партий попросили освободить их от должностей в переговорных группах.

Таким образом, в Бельгии продолжается политический кризис и страна остается без правительства, хотя выборы состоялись еще в мае.

В Бельгии нет полностью функционирующего федерального правительства, поскольку коалиция во главе с бывшим премьером Шарлем Мишелем распалась в декабре 2018 года. Временным премьер-министром недавно была назначена Софи Вилмс, но у ее правительства нет парламентского большинства.

Король сегодня проведет консультации с лидерами всех парламентских партий по поводу дальнейших действий.

В 2010-2011 годах Бельгия прожила без правительства рекордный 541 день.