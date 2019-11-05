Евродепутат: "Северный поток-2" построят, но это можно затормозить

Польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский считает, что газопровод "Северный поток-2" будет построен и теперь можно только замедлить его строительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Напомним, на прошлой неделе Дания дала свое согласие на прокладку газопровода "Северный поток-2". Евродепутат отметил, что теперь можно только пытаться задерживать реализацию этого проекта.

"Перед нами - все возможные меры, чтобы замедлять. Датское решение можно обжаловать в течение одного месяца", - сказал Сариуш-Вольский.

"Во-вторых, угроза санкций со стороны Конгресса США также выполняет какую-то тормозящую роль. Кроме того, в Европейском Союзе существует новое законодательство, которое касается контроля иностранных инвестиций с точки зрения безопасности, а не экономики в энергетической сфере", - добавил евродепутат.

Дания стала последней страной ЕС, одобрившей строительство трубопровода, который будет транспортировать российский газ в Германию по дну Балтийского моря.

МИД Украины заявил, что рассчитывает на твердую позицию Евросоюза в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на этот проект.

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