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Эрдоган хочет больше поддержки ЕС, угрожает открыть мигрантам двери в Европу

Пятница, 8 ноября 2019, 10:39

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз использовал миллионы размещенных в стране беженцев в качестве разменной монеты против Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver.

Выступая вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в четверг, он сказал журналистам, что беженцы будут допущены в Европу, если ЕС не предоставит больше поддержки.

"Независимо от того, получаем ли мы поддержку или нет, мы будем продолжать помогать гостям, которых мы принимаем. Но если это не сработает, тогда нам придется открыть двери", - сказал он.

Эрдоган в прошлом делал подобные заявления, что часто рассматривается как средство давления на Европейский Союз, который намерен поддерживать соглашение с Анкарой от 2016 года, чтобы предотвратить приток людей на греческие острова.

В 2016 году ЕС и Турция договорились остановить массовый приток мигрантов и беженцев в Европу через греческие острова, находящиеся вблизи Турции. С этой целью ЕС выделил Турции в целом 6 млрд евро.

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Эрдоган мигранты
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