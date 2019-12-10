Амбиции Украины вступить в ЕС никогда не будут реализованы – венгерская евродепутатка

Венгерский член Европарламента Энико Дьёри (партия "Фидеш") заявила, что амбиции Украины вступить в ЕС никогда не реализуются из-за позиции "оскорбленной" и "важной" России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Аzonnali.

"Я думаю, что эти амбиции никогда не будут осуществлены. Или, по крайней мере, в обозримом будущем", - сказала Дьёри о стремлении стран Восточного партнерства к членству в ЕС.

"Почему я это говорю? Потому что их географическое положение – рядом с очень важным, мощным и оскорбленным соседом - определяет их позицию. История последних пяти или тридцати лет четко показывает, что важный сосед и бывший хозяин Россия остается там и не отпустит эти страны", - отметила она.

Дьёри говорит, что страны Восточного партнерства не будут демократией в западноевропейском смысле. "Мы можем поставить им условия, мы можем помочь им приблизиться, но я не думаю, что они будут полноценными демократиями по западноевропейским стандартам", - сказала Дьёри.

Она настаивает, что влияние России имеет решающее значение: "Советский Союз отпустил определенные страны, но когда мы говорим о Восточном партнерстве, Россия их не отпустит. В нашем случае было иначе, нас отпустили, но мы не были частью Советского Союза".

"У этих стран есть территориальные проблемы. Это то, что исключает любое стремление к членству", - говорит евродепутатка.

Говоря о революции в Украине, политик заявила, что ЕС якобы вынудил Киев к "выбору" между Брюсселем и Москвой, следствием чего, по ее мнению, стала оккупация Крыма Россией.

"Что произошло на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года, когда мы заставили Украину выбирать между двумя реалиями - ЕС и Россией? Я не уверена, что это было очень мудро. Мы хорошо знаем, что произошло в 2014 году. Мы не смогли предложить возможность согласовать глубокое и всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом с сохранением очень хороших связей и, возможно, даже свободной торговли с Россией. Мы настаивали только на одном, и мы не поняли геополитического контекста этого выбора. Следствием этого стала, на мой взгляд, оккупация Крыма", - добавила она.

Отметим, что подобные утверждения ранее высказывал лидер партии Дьёри, глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Орбан заявил, что на пути стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО будет стоять желание России восстановить старый порядок.

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