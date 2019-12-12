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Рада приняла последний закон, необходимый для "промышленного безвиза" с ЕС

Четверг, 12 декабря 2019, 16:50

Верховная Рада Украины приняла закон №2172 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Как сообщает "Европейская правда", за принятие документа во втором чтении и в целом проголосовали 277 народных депутатов.

Принятие соответствующего закона является одним из последних условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров с ЕС о подписании первых договоров о введении "промышленного безвізу", то есть упрощенного экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС без дополнительной сертификации.

"Законом вводятся нормы, направленные на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц во время осуществления проверок, усиление защиты потребителей и других общественных интересов в случае выявления на рынке непищевой продукции, которая является опасной, представляет риск и/или не соответствует установленным требованиям", – сообщили в пресс-службе Верховной рады.

Законом также выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, приводится действующее законодательство Украины в сфере государственного рыночного надзора в соответствие с требованиями законодательства Европейского Союза.

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Как известно, Соглашение об ассоциации Украины и ЕС предполагает перспективу заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA, или так называемый "промышленный безвиз").

Сначала АСАА может охватывать один или несколько секторов, с постепенным расширением на все предусмотренные в Соглашении 27 секторов. Потенциально ACAA может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения, облегчив торговлю и подняв имидж украинской продукции на глобальных рынках.

По мнению правительства, сейчас выполнена Украиной подготовительная работа (гармонизация законодательства, инфраструктуры качества и рыночного надзора с нормами ЕС) позволяет заключить ACAA как минимум в трех секторах.

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