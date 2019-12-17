Разведывательный корабль РФ проводит опасные маневры у побережья США - CNN
Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" совершает "небезопасные маневры" в международных водах у юго-восточного побережья Соединенных Штатов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
По данным телеканала, российский корабль в течение последних нескольких дней находился у берегов Южной Каролины и Флориды.
Неназванные американские чиновники сообщили телеканалу, что действия корабля были определены как небезопасные, потому что он не использует ходовые огни в условиях плохой видимости, и не реагирует на запросы коммерческих судов, пытающихся установить местоположение, чтобы избежать потенциальных аварий.
Чиновник сказал, что разведывательный корабль также участвовал в "других беспорядочных маневрах".
Чиновник береговой охраны США сказал, что его ведомство предупреждает моряков в этом районе о присутствии российского судна и его поведении.
Представитель Пентагона сказал, что неподалеку от российского корабля находится американский эсминец USS Mahan.
"Виктор Леонов" регулярно патрулирует в международных водах вдоль восточного побережья США, делая это каждый год с 2015 года. Российское судно также регулярно работает в Карибском бассейне, включая Кубу, Тринидад и Тобаго.