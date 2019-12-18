Новый еврокомиссар по вопросам расширения ЕС вскоре посетит Украину

Глава группы поддержки Украины Европейской комиссии Питер Вагнер утверждает, что новый европейский комиссар по вопросам политики соседства и расширения, венгр Оливер Вархейи намерен в ближайшее время посетить Украину.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом Вагнер заявил в среду в Страсбурге в рамках заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС.

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"Комиссар Вархейи передал вам свои поздравления. Этим утром во время встречи мы обсуждали украинский вопрос, и он готовит свой визит в Киев. Конкретная дата, как я надеюсь, станет известна в ближайшие дни", - сказал Вагнер.

По его словам, для нового комиссара "Украина находится в приоритетах повестки дня, как это было для нас все это время".

Как известно, новый состав Европейской комиссии приступил к работе с 1 декабря этого года.

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