В Конгрессе США поддержали выделение почти $700 млн помощи Украине

Конгрессвумен-демократ Марси Каптур сообщила, что на 2020 год Конгресс одобрил выделение Украине в общей сложности 698 миллионов долларов помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Голос Америки.

Это на 2,3 миллиона больше, чем в прошлом году. Голосование за законопроекты о финансировании работы правительства США на 2020-й год состоялось в Палате представителей накануне.

В дальнейшем их должен рассмотреть Сенат США.

"В то время когда весь мир озадачен политизацией вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой другой администрации снова незаконно задержать подобную поддержку", - говорится в заявлении Марси Каптур.

Также Комитет по иностранным делам Сената США в среду 18 декабря поддержал проект жестких санкции в отношении России S.482, которые один из соавторов законопроекта назвал "адскими".