Аэропорт Кишинева попал в руки российского бизнесмена

Новым владельцем компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежит 95% акций компании-концессионера "Международного аэропорта Кишинев" Avia Invest, стал российский бизнесмен, бывший топ-менеджер "Газпрома" Андрей Гончаренко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"В мои планы входит строительство в ближайшем будущем новой взлетно-посадочной полосы для дальнемагистральных самолетов и нового терминала, самого современного в регионе. Наша цель на ближайшие годы - увеличение пассажиропотока до 5 млн человек", - заявил Гончаренко.

Напомним, инвестиционная компания миллиардера Натаниэля Ротшильда NR Investments Limited 22 декабря сообщила, что отказалась от своего участия в кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd.

Президент Игорь Додон на вопрос журналистов заявил, что не знает, кто купил акции владельца концессионера у Ротшильда. По словам Додона, неважно, кто новый концессионер Кишиневского аэропорта, поскольку сейчас активы аэропорта заблокированы.

В 2014 году российское издание "Коммерсант" писало, что Гончаренко приобрел в Лондоне недвижимость на 250 млн фунтов стерлингов. Происхождение финансового состояния бизнесмена неизвестно.

Известно, что до 2013 года он занимал должность заместителя гендиректора "Газпромстройинжиниринг" (позже переименован в ЗАО "Газпром инвест Юг") - большой "дочки" "Газпрома", через которую проходят миллиарды газовой монополии. В то же время СМИ писали, что компанию подозревали в неуплате налогов, а самого Гончаренко - в попытке подкупа сотрудников полиции.

Уже в 2013 году "Известия" сообщили, что Гончаренко и его подчиненных подозревают в вымогательстве у компаний-подрядчиков "Газпрома". Об исходе дела не сообщалось.

Гончаренко известен также как один из организаторов и частых гостей вечеринок "Русские сезоны" в Монако и на Лазурном берегу.

В 2014 году Гончаренко купил в Лондоне, в районе Regent's Park, дом за 120 млн фунтов стерлингов.