Brexit: Дублин поддержал идею Джонсона о мосте между Шотландией и Ирландией

Премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что идея его британского коллеги Бориса Джонсона о мосте между Шотландией и Северной Ирландией может быть жизнеспособной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver.

"Если отбросить все лишнее, я действительно думаю, что по крайней мере должна быть проведена инженерная оценка того, насколько это жизнеспособное предложение", - сказал Варадкар.

По его словам, так называемый "мост Бориса" может быть вполне жизнеспособным

"Я знаю, что люди просто не обращают внимания на эти вещи, но раньше они не обращали внимания и на тоннель под Ла-Маншем... и я знаю, что я вижу, когда смотрю на мост между Данией и Швецией", - отметил он.

План строительства моста в Северную Ирландию был впервые выдвинут премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в сентябре, который сказал, что это будет стоить "всего" 18 млрд евро.

Это произошло на фоне эмоциональных переговоров по Brexit о том, как сохранить открытой ирландский сухопутную границу без создания новой таможенной границы в Ирландском море, что может заставить Северную Ирландию чувствовать себя отрезанной от остальной Великобритании.

Идею высмеяли эксперты, которые сказали, что глубина воды не делает проект таким же, как тоннель под Ла-Маншем, или как мост Дания-Швеция, и что экономические выгоды от соединения Шотландии и Северной Ирландии мостом не являются такими же, как от соединения Парижа с Лондоном.

Для строительства североирландского моста потребуется 30 опор, каждая из которых будет выше Эйфелевой башни, и это примерно "так же невозможно, как строительство моста на Луну", сказал в сентябре британской газете The Times отставной морской инженер Джеймс Дункан.

"Ни один здравомыслящий подрядчик или ответственное правительство не возьмется за его строительство", - добавил он.

Окончательное соглашение Джонсона о Brexit предусматривает ирландскую морскую таможенную границу, и он продолжает продвигать свою схему с мостом.

"Это очень интересная идея ... следите за пространством между этими островами", - сказал он депутатам в Палате общин неделю назад.