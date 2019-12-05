Киев просит поддержки США для участия в Программе расширенных возможностей НАТО

Украина ожидает поддержки Соединенных Штатов в процессе получения статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе встречи с и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером и заместителем помощника госсекретаря Джорджем Кентом 4 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Важно поддерживать динамику двустороннего диалога между нашими странами и в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство в сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, Украина ожидает поддержку США в процессе получения статуса участника партнерства расширенных возможностей НАТО. Украина достигла значительного прогресса во внедрении стандартов Альянса и продолжает активно работать над необходимыми изменениями", - сказал премьер.

Напомним, Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP). Эта программа в частности, предоставляет доступ к расширенному диалогу в сфере разведки, а также позволяет гражданам стран-партнеров занимать должности в штаб-квартире НАТО или в командной структуре Альянса.

Гончарук также затронул проблему "Северного потока-2" и отметил важность применения санкций в контексте строительства трубопровода. "Этот проект является чисто политическим. Он несет реальную угрозу энергетической безопасности европейского региона, а также значительно усиливает позицию "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе", - заявил Гончарук.

Глава правительства выразил заинтересованность в приобретении американского сжиженного газа, а также в развитии сотрудничества в сфере ядерной энергетики.

Гончарук также заявил, что надеется на увеличение товарооборота между Украиной и США. В этом контексте он отметил, что у правительства есть "четкое намерение принять меры" для защиты прав интеллектуальной собственности на территории Украины.

Премьер-министр добавил: "Мы благодарны американской стороне за восстановление действия торговых преференций для украинских товаров, которые были изъяты из-под действия Генерализированной системы преференций в 2018 году. Мы надеемся, что будущие достижения Украины в сфере защиты прав интеллектуальной собственности приведут к расширению перечня украинских товаров, на которые распространяются торговые преференции США ".