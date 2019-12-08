Путин и Лукашенко на встрече в Сочи не подписали никаких документов по интеграции

Президенты России и Беларуси не подписывали никаких документов по итогам встречи в Сочи по углубленной интеграции, которая длилась пять часов.

Как сообщает "Европейская правда", о подписании документов не объявляла ни белорусская, ни российская сторона.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что стороны собрались на встречу, чтобы посмотреть, как идет работа над анализом союзного договора и соответствующими вопросами.

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"Мы не просим ничего, не настаиваем ни на чем ... Равные условия - больше ничего не надо. Мы не просим, ​​как, некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать (в настоящее время цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м) и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия", - сказал он.

В Кремле заявили, что "сторонам удалось существенно сблизить позиции по целому ряду вопросов, включая сферу нефти и газа".

Также сообщается, что Лукашенко и Путин проведут еще одну встречу 20 декабря в Санкт-Петербурге.

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