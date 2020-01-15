Еврокомиссия: правила ЕС должны действовать для "Северного потока-2" без исключений

Европейская комиссия настаивает, что европейские правила должны применяться к газопроводу "Северный поток-2" без исключений.

Как сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, в этом его заверила еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

Кулеба отметил, что в среду утром встретился с Кадри Симсон, которая заверила его в неизменности позиции Еврокомиссии: "Правила ЕС должны быть применены к "Северному потоку-2" без исключений", - сообщил вице-премьер в своем Twitter.

Безпекові ризики від ПП2 зберігаються. Зранку обговорили це з комісаркою ЄК з енергетики Кадрі Сімсон. Отримав запевнення: позиція ЄК незмінна. Правила ЄС мають бути застосовані до ПП2 без виключень. Енергетична безпека надалі у центрі нашого діалогу з ЄС. https://t.co/pBvOiHtefc — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 15, 2020

По словам Кулебы, энергетическая безопасность продолжает находиться в центре диалога Украины с ЕС.

Напомним, в среду журналист немецкого издания Bild сообщил, что "Северный поток-2" обратился к немецкому регулятору с просьбой об отклонении от действия общеевропейских правил.

Если отклонение будет предоставлено, дочерняя компания "Газпрома" сможет эксплуатировать и использовать трубопровод для подачи газа в Германию без необходимости разделения - то есть в обход европейских правил.

Торговый представитель Украины Тарас Качка ранее заявлял: если Германия сделает в своем законодательстве исключение для газопровода "Северный поток-2", этот шаг будет обжалован в Суде ЕС.

Украина выразила надежду, что Берлин не сделает исключения для "Северного потока-2".