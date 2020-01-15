Во Франции из-за забастовки заблокирована работа семи портов

Несколько французских портов заблокированы из-за забастовки сотрудников, рейсы паромов были задержаны или отменены.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В целом нарушена работа семи французских портов - Кале, Дюнкерк, Гавр, Руан, Нант-Сен-Назер, Ла-Рошель и Марсель.

Члены профсоюза CGT участвуют в 72-часовой забастовке в рамках забастовок сотрудников общественного транспорта против запланированной реформы пенсионной системы.

До сих пор забастовка затрагивала железнодорожный транспорт и систему общественного транспорта Парижа. Но теперь профсоюз CGT призвал к 72-часовой забастовке, начиная со вторника, и к пикетам в пятницу в портах.

Профсоюз не представляет всех работников порта, поэтому некоторые сотрудники продолжают работу.

Больше всего от забастовки пострадали Гавр, Ла-Рошель и Марсель, где порты полностью заблокированы.

Компания Brittany Ferries объявила об отмене рейсов между Портсмутом и Гавром в среду и четверг. В Марселе паромная компания Corsica Linea в пятницу отменила рейсы между Марселем и Корсикой. Порт в Ла-Рошели также заблокирован, как и порт в Нант-Сен-Назер.